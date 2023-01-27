11 признаков, что у вас проблемы со здоровьем кишечника

Издание Study Finds предупредило: многие люди даже не знают, как работает кишечник и как поддерживать его здоровое функционирование. Недостаток знаний об этом может привести к тому, что люди упустят начало болезни. Авторы составили список симптомов, на которые стоит обратить внимание.