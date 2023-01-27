Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам назвали неочевидную опасность привычки переносить болезни на ногах

Lenta.ru

Перенесенные на ногах вирусные болезни могут стать неочевидной причиной развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Названа неочевидная опасность привычки переносить болезни на ногах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач назвала частую у россиян привычку переносить простуду на ногах и заражать коллег крайне опасной. Она рассказала, что учеными доказана связь между вирусами и тяжелыми нейродегенеративными заболеваниями.

«В журнале Science вышла статья с результатами исследования, в котором были проанализированы данные за 20 лет 10 миллионов американских военнослужащих. Обнаружена прямая связь между перенесенным вирусом Эпштейна — Барр и последующим рассеянным склерозом», — подчеркнула Павлова.

В 5 раз повышается риск деменции из-за перенесенного гриппа

Эндокринолог отметила, что многие на практике заметили, что у переболевших COVID-19 снижается память, а у пожилых людей может развиться слабоумие. Это, по ее словам, также доказывает связь вирусов и поражения нервной системы. Тем не менее в большинстве случаев нервная система страдает из-за вирусной пневмонии. Вирусы гриппа также вызывают разнообразные нейродегенеративные заболевания, кроме рассеянного склероза, заявила эндокринолог.

В 31 раз повышается вероятность развития болезни Альцгеймера, если человек перенес вирусный энцефалит

«И еще одно важное уточнение: риск нейродегенерации после вирусной инфекции развивается в течение года, а не через 10-15 лет», — добавила Павлова.

Поэтому, по ее словам, важно следовать простому правилу: если заболел, оставайся дома и лечись.

Ранее Зухра Павлова рассказала, что в ближайшее время миллиардам людей грозит глухота. По ее словам, во всем виновато неправильное использование наушников.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители