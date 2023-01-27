Переизбыток витамина С: чем на самом деле это опасно

Витамин С, или аскорбиновая кислота, является незаменимым для нашего организма. Недостаток этого элемента чреват снижением иммунитета, анемией, кровоточивостью десен и многими другими проблемами. Моряки прошлых столетий десятками гибли во время плавания из-за отсутствия на борту свежих фруктов и цитрусовых. Недополучая витамин С, они заболевали цингой и умирали в ужасных муках. Сейчас с этой болезнью покончено, поскольку люди давно научились обеспечивать себе нормальный запас витаминов в любой ситуации. Но и их переизбыток может нанести серьезный вред.

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Многие люди, увлекающиеся здоровым питанием, заранее готовятся к холодам и покупают для всей семьи витаминные комплексы. Самой большой популярностью пользуется в аптеках именно аскорбиновая кислота, которая повышает сопротивляемость вирусам и бактериям. Но принимать ее можно только по специальному предписанию врача. Самостоятельно назначать себе любые витамины опасно для жизни.

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В нашей обычной пище они содержатся в нормальных количествах. Аскорбиновой кислотой богаты шиповник, смородина, облепиха, красный перец, апельсины, лимоны, черемша, капуста, петрушка, укроп, говяжья печень, клубника, земляника, рябина и даже обычный хрен. Этих продуктов вполне достаточно, чтобы обеспечить организму нужный запас витамина С. Если человек здоров, ему нет нужды дополнительно принимать аскорбинку в таблетках.

Переизбыток витаминов называется гипервитаминозом. Он может образоваться, если одновременно с полноценным питанием неконтролируемо принимать витаминные комплексы или по отдельности аскорбиновую кислоту в таблетках. Максимально допустимая суточная доза этого витамина для взрослого равна 90 мг. Ее регулярное превышение вызывает такие нарушения:

• снижение проницаемости капилляров;• ухудшение зрения;• нарушение работы почек, поджелудочной и сердца;• образование почечных камней;• атрофию надпочечников;• головокружения;• головные боли;• бессонницу;• ухудшение свертываемости крови;• повышение артериального давления;• сбой обмена веществ;• нарушение менструального цикла.