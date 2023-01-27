Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Переизбыток витамина С: чем на самом деле это опасно

Русская семерка

Витамин С, или аскорбиновая кислота, является незаменимым для нашего организма. Недостаток этого элемента чреват снижением иммунитета, анемией, кровоточивостью десен и многими другими проблемами. Моряки прошлых столетий десятками гибли во время плавания из-за отсутствия на борту свежих фруктов и цитрусовых. Недополучая витамин С, они заболевали цингой и умирали в ужасных муках. Сейчас с этой болезнью покончено, поскольку люди давно научились обеспечивать себе нормальный запас витаминов в любой ситуации. Но и их переизбыток может нанести серьезный вред.

Переизбыток витамина С: чем на самом деле это опасно
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Многие люди, увлекающиеся здоровым питанием, заранее готовятся к холодам и покупают для всей семьи витаминные комплексы. Самой большой популярностью пользуется в аптеках именно аскорбиновая кислота, которая повышает сопротивляемость вирусам и бактериям. Но принимать ее можно только по специальному предписанию врача. Самостоятельно назначать себе любые витамины опасно для жизни.

Видео дня

В нашей обычной пище они содержатся в нормальных количествах. Аскорбиновой кислотой богаты шиповник, смородина, облепиха, красный перец, апельсины, лимоны, черемша, капуста, петрушка, укроп, говяжья печень, клубника, земляника, рябина и даже обычный хрен. Этих продуктов вполне достаточно, чтобы обеспечить организму нужный запас витамина С. Если человек здоров, ему нет нужды дополнительно принимать аскорбинку в таблетках.

Переизбыток витаминов называется гипервитаминозом. Он может образоваться, если одновременно с полноценным питанием неконтролируемо принимать витаминные комплексы или по отдельности аскорбиновую кислоту в таблетках. Максимально допустимая суточная доза этого витамина для взрослого равна 90 мг. Ее регулярное превышение вызывает такие нарушения:

• снижение проницаемости капилляров;• ухудшение зрения;• нарушение работы почек, поджелудочной и сердца;• образование почечных камней;• атрофию надпочечников;• головокружения;• головные боли;• бессонницу;• ухудшение свертываемости крови;• повышение артериального давления;• сбой обмена веществ;• нарушение менструального цикла.

Эти опасные состояния чреваты большими проблемами со здоровьем и даже способны привести к инвалидности. Первыми симптомами, которые могут сигнализировать о гипервитаминозе витамина С, являются постоянное чувство усталости, бессонница, ощущение сильной тошноты, болезненные спазмы в области желудка и кишечника, иногда многократная рвота. При любом подобном изменении состояния нужно срочно обратиться в терапевту и пройти полное обследование.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители