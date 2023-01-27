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3 часа назад

Кому и когда нужно делать прививку от кори

СОВА

Специалисты уточнили, что вся информация о прививках хранится в медицинской карте или прививочном сертификате. Однако сведения в документ по какой-то причине могут не внести.

Кому и когда нужно делать прививку от кори
Фото: СОВАСОВА

Если же взрослый человек не помнит, делал ли он прививку, в этом случае ему необходимо сдать анализ на антитела. Уровень антител, по мнению экспертов, покажет наличие иммунитета против кори.

Если антител нет, нужно сделать прививку, чтобы сберечь не только своё здоровье, но и здоровье близких.

В Роспотребнадзоре указали, в каком возрасте и кому нужно делать прививку от кори.

Так, детям до года прививка обязательна, ревакцинация проводится только в 6 лет.

После 6 лет и во взрослом возрасте вакцинируют при отсутствии более ранней прививки или при ее однократном введении.

До 36 лет прививаться советуют всем, после 36 - при высокой вероятности контактов. Например, в первую очередь прививка нужна медработникам, работникам транспорта, детских садов и школ. А взрослым старше 55 лет - только при контактах с больными.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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