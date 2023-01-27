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25 минут назад

Что необходимо делать, чтобы полип не "перерос" в рак

Российская Газета

Своевременное удаление полипов в кишечнике и желудке - это "золотой стандарт" в профилактике рака. Но что делать, если спустя какое-то время при обследовании вновь обнаруживаются полипы? Врач-онколог, эндоскопист, автор курса "Скажи раку НЕТ" Иван Карасев дал простые рекомендации, как заботиться о своей пищеварительной системе, чтобы избежать онкологических заболеваний.

Что делать, чтобы полип не "перерос" в рак
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Иногда пациенты говорят, что удалили полипы, а они опять есть. "Их в дверь, а они в окно", и растут, как грибы после дождя. Давайте разберемся, почему они появляются. Полипы в желудке и в кишечнике - это результат мутации клеток слизистой, - поясняет доктор Карасев. - В норме слизистая постоянно обновляется, на месте старых клеток вырастают такие же красивые и правильные. Но когда есть воспаление, клетки не могут вырастать такими же правильными. Из таких клеток и отрастают полипы, а когда это тянется слишком долго, то полипы эволюционируют еще дальше и становятся раковыми новообразованиями".

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Какие причины приводят к образованию полипов?

  • Хронический гастрит
  • Язвенная болезнь
  • Болезнь Крона
  • Колиты

"Это заболевания, которые "помогают" полипам расти. В основе многих лежит хеликобактерная инфекция, поэтому ее нужно обязательно лечить", - отмечает специалист.

Часто ставят гастрит уже лет в 25. Ну гастрит и гастрит. Немного подержали диету, стало лучше, и расслабились. Вроде не болит, не беспокоит и кажется, что все нормально.

"Но это ошибка, - предупреждает доктор Карасев. - Не провели исследование на хеликобактер (не каждый врач его назначает, хотя бактерии - верный спутник гастрита), соответственно, не пролечили. А дальше все пошло в вялотекущее состояние. Полипы тихо и спокойно растут".

Даже если их случайно нашли, а потом удалили, но они появились снова, то это говорит о том, что в вашем организме по большому счету ничего не поменялось. Фактор, который содействует развитию воспаления, никуда не ушел, - подчеркивает онколог.

Иван Карасев подчеркивает, что борьба с полипами - это систематическое мероприятие.

Оно включает в себя заботу об иммунитете, о состоянии микрофлоры кишечника, для чего необходим контроль своего питания всегда и везде. Кроме того, важно регулярно посещать врача и обследоваться, проводя гастроскопию и колоноскопию с периодичностью, рекомендованной лечащим врачом.

Болезни и лекарства,Иван Карасев,
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