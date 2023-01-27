Что делать, чтобы полип не "перерос" в рак

"Иногда пациенты говорят, что удалили полипы, а они опять есть. "Их в дверь, а они в окно", и растут, как грибы после дождя. Давайте разберемся, почему они появляются. Полипы в желудке и в кишечнике - это результат мутации клеток слизистой, - поясняет доктор Карасев. - В норме слизистая постоянно обновляется, на месте старых клеток вырастают такие же красивые и правильные. Но когда есть воспаление, клетки не могут вырастать такими же правильными. Из таких клеток и отрастают полипы, а когда это тянется слишком долго, то полипы эволюционируют еще дальше и становятся раковыми новообразованиями".