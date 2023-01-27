Врачи рассказали о смертельной опасности краснухи

Краснуха является одним из самых заразных и опасных заболеваний, которое способно привести к летальному исходу, поэтому при возникновении ее симптомов важно сразу обращаться за помощью врачей. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила врач-терапевт Ирина Ярцева.

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Она напомнила, что краснуха чаще встречается у детей, чем у взрослых. Причем первые обычно переносят болезнь легче, однако это далеко не правило.

Ситуацию, по ее словам, усугубляет растущее число антипрививочников: дело в том, что ослабленный организм может не справиться с недомоганием.

"Краснуха – это не стопроцентное показание для госпитализации. Краснуха – это стопроцентное показание, чтобы ребенка вел доктор", – сказала она.