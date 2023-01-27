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1 час назад

Врачи рассказали о признаках заболевания печени

Вести Подмосковья

На планете заболеваниями печени страдают более 1,7 млрд людей. Обычно недуги связывают с употреблением алкоголя, но на самом деле причин больше. Одна из самых распространенных — неалкогольная жировая болезнь, развивающаяся на фоне избыточного веса и сахарного диабета. Об этом «Вестям Подмосковья» сообщила пресс-служба сети медицинских лабораторий KDL.

Врачи рассказали о признаках заболевания печени
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Люди могут долгое время даже не подозревать, что больны. На ранних стадиях болезнь может быть почти или совсем без симптомов. Часто о болезни становится известно, когда признаки уже очевидны — пожелтение кожи или накапливание жидкости в брюшной полости.

«Боль – один из самых распространенных и явных признаков, характерный для многих заболеваний – для болезней печени нетипична. Печень лишена нервных окончаний и потому не может болеть. Проблемы с этим органом проявляются иначе, например, возникают нарушения в работе пищеварительной системы. Их появление, особенно если раньше ничего подобного не наблюдалось – повод для обращения к врачу», — говорит руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Внезапная потеря аппетита — частая примета болезней печени. Пациенты могут начать отказываться от еды и терять в весе.

Еще один признак — нарушения памяти и концентрации внимания. Это происходит из-за того, что больная печень не успевает выводить токсины. Они накапливаются и мешают органам нормально работать.

Симптомами повреждения печени могут быть отеки, повышенная кровоточивость, желтизна кожи и склер, ощущения тяжести в правом подреберье. Появление перечисленных признаков или любого из них — уже повод обратиться к врачу.

Болезни и лекарства,Ольга Малиновская,
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