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2 часа назад

Как взаимосвязано старческое слабоумие и стресс

Мария Каткова

По данным ВОЗ, ежегодно количество пожилых людей со старческим слабоумием растет. Ученые и врачи считают это серьезной проблемой, так как действительно много людей страдают от симптомов деменции. Прогнозируется, что к 2050 году 131,5 миллионов человек в мире будут страдать деменцией. Именно поэтому ученые регулярно проводят исследования, в которых пытаются найти причины старческого слабоумия. О новых результатах — в материале “Рамблера”.

Как взаимосвязано старческое слабоумие и стресс
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые из Финляндии провели исследование, в рамках которого анализировали данные пациентов и выявляли взаимосвязь определенных факторов с деменцией. Результаты опубликованы в научном журнале JAMA Newtwork.

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Над исследованием работала группа ученых из Финского института здоровья и социального обеспечения, Хельсинского университета и университета восточной Финляндии. На протяжении 25 лет она анализировали данные 67 тысяч человек, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что стресс и депрессия в зрелом возрасте приводит к появлению старческого слабоумия.

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Все люди, участвовавшие в исследовании, проходили опросы на специальной платформе, где рассказывали о своем самочувствии и вели дневник нарушений здоровья. Ученые принимали во внимание и другие факторы, которые влияют на риск деменции: нездоровый образ жизни, травмы головы, а также другие заболевания.

“Наше исследование предполагает, что симптомы психологического дистресса, например, истощение, депрессивное настроение и переживание стресса, являются факторами риска. Однако мы не можем доказать причинно-следственную связь”, — заявила доктор Соня Сулкава, руководившая исследованием.

Согласно результатам анкетирования, проблемы с психическим здоровьем в среднем возрасте провоцировали деменцию в более взрослом возрасте. Как выяснили ученые, стресс и депрессия могут на 17-24% повышать риск деменции.

Проанализировав все ответы, ученые пришли к выводу, что проблемы с психическим здоровьям и дистресс может провоцировать деменцию и другие разновидности старческого слабоумия. Ученые также обратили внимание на то, что исследованием призывают людей в среднем возрасте заботиться о своем здоровье.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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