Частые ОРВИ могут указывать на онкопатологию

«Для детей старше 6 лет и взрослых считается, что острая респираторная инфекция (ОРИ) четыре раза в год и более - это часто. Естественно, это очень усредненная цифра. Важно еще считать правильно - действительно новые случаи ОРВИ. Иногда люди принимают осложнение или затяжное течение одного заболевания за два или даже более», - уточнил врач.