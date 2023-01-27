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46 минут назад

Частые ОРВИ могут указывать на онкопатологию

penzainform.ru

Частые простуды могут являться признаками более серьезных заболеваний. Об этом «Известиям» рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Частые ОРВИ могут указывать на онкопатологию
Фото: penzainform.rupenzainform.ru

«Для детей старше 6 лет и взрослых считается, что острая респираторная инфекция (ОРИ) четыре раза в год и более - это часто. Естественно, это очень усредненная цифра. Важно еще считать правильно - действительно новые случаи ОРВИ. Иногда люди принимают осложнение или затяжное течение одного заболевания за два или даже более», - уточнил врач.

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Для выявления сниженного иммунного ответа, провоцирующего частые инфекционные заболевания, необходим общий анализ крови. По нему доктор оценит общее количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу, в частности неоднократно выявляемую лейкопению.

Кроме того, провоцировать частые РВИ может хронический воспалительный процесс в мочевыделительной системе. Выявить наличие или отсутствие бактериального воспалительного процесса поможет общий анализ мочи.

«Если все эти частые ОРВИ - действительно разные заболевания, а не одно затяжное или даже хроническое, то нужно увеличить продолжительность сна (норма 7-9 часов); попытаться сбалансировать питание, убрав по максимуму фастфуд и другие потенциально вредные продукты; избегать стрессов и попытаться закалить организм. Делать это нужно постепенно и поступательно, а также по инструкции специалистов», - рекомендовал Поздняков.

А вот от самостоятельного приема иммуностимуляторов и иммуномодуляторов инфекционист призывает отказаться. Эти препараты должен назначать только врач, а самодеятельность может привести к развитию аутоиммунных заболеваний.

Андрей Поздняков уточнил, что частые случаи ОРВИ могут говорить о гормональном дисбалансе, о приобретенном иммунодефиците, например о наличии ВИЧ-инфекции, онкопатологии, а также об экстремальных физических воздействиях и влиянии жесткого ионизирующего излучения.

«Это частности. Если в общем, то, для того чтобы разобраться в данной проблеме (если это действительно проблема), необходима консультация врача», - подвел итог инфекционист.

Болезни и лекарства,Андрей Поздняков,
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