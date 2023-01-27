Подтверждена связь вирусных инфекций и заболеваний мозга

Ученые обнаружили связь различных вирусных инфекций с развитием нейродегенеративных заболеваний — болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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В настоящее время доступно большое число исследований, связывающих вирусы с нейродегенеративными заболеваниями, но чаще всего изучаются отдельные вирусы и конкретные болезни мозга. К примеру, герпес и болезнь Альцгеймера или вирус Эпштейна-Барр и рассеянный склероз.

В новом исследовании, опубликованном в Nature, ученые оценили общую тенденцию и последствия для здоровья человека в долгосрочной перспективе.

Они изучили около 450 тысяч медкарт, содержавших записи о вирусных инфекциях и заболеваниях мозга. В результате эксперты выявили 22 значимые связи.

Самой сильной была связь между вирусным энцефалитом и болезнью Альцгеймера. У таких пациентов риск развития деменции были выше в 31 раз.

У пациентов, переболевших гриппом с пневмонией, в анамнезе риски болезни Альцгеймера были в четыре раза выше.

При этом, ученые не выявили ни одной защитной связи. При оценке временного интервала между вирусом и нейродегенерацией исследователи установили, что чем больше он был, тем слабее становилась взаимосвязь.