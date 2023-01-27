Как распознать хроническую усталость и чем она опасна

«Хроническая усталость – это симптом, который сигнализирует о том, что резервы человеческого организма либо уже исчерпаны, либо находятся на грани. В отличие от обычной усталости, которая может быстро пройти после полуденной сиесты или отдыха перед телевизором, хроническая усталость продолжает проявлять себя даже после длительного отдыха. Даже несмотря на продолжительный восьмичасовой сон и отсутствие тяжелой работы, человек все равно продолжает постоянно хотеть спать, у него снижена концентрация внимания и полностью отсутствует мотивация к работе», – говорит специалист.