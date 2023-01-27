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3 часа назад

«Резервы человеческого организма находятся на грани»: как распознать хроническую усталость и чем она опасна

Мир24

Большинство россиян считают, что в последнее время стали больше уставать. Из них каждый третий отмечает у себя хроническую усталость, еще 14% респондентов признались, что усталость чувствуется гораздо больше к концу года. Об этом свидетельствует результаты исследования СБЕР ЕАПТЕКИ и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Как диагностировать хроническую усталость и бороться с ней, MIR24.TV рассказал медицинский психолог Олег Долгицкий.

Как распознать хроническую усталость и чем она опасна
Фото: Мир24Мир24

«Хроническая усталость – это симптом, который сигнализирует о том, что резервы человеческого организма либо уже исчерпаны, либо находятся на грани. В отличие от обычной усталости, которая может быстро пройти после полуденной сиесты или отдыха перед телевизором, хроническая усталость продолжает проявлять себя даже после длительного отдыха. Даже несмотря на продолжительный восьмичасовой сон и отсутствие тяжелой работы, человек все равно продолжает постоянно хотеть спать, у него снижена концентрация внимания и полностью отсутствует мотивация к работе», – говорит специалист.

Чаще всего хронической усталостью страдают жители больших городов из-за нехватки времени на сон, еду и физические нагрузки, а также большого количества стрессов, отмечает психолог.

«В большинстве случаев хроническая усталость может быть преодолена введением режима питания, сна, отдыха, работы и физических нагрузок. Сбой в организме обычно возникает вследствие дефицита всего вышеперечисленного. Однако, если данная практика не помогает, необходимо обратиться за помощью к врачу, так как причиной хронической усталости может стать физическое заболевание», – заключил Долгицкий.

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