Офтальмолог: перерыв при ношении очков вреден для глаз

Вообще идея о том, что если всё время носить очки, то зрение упадёт ещё сильнее, укоренилась достаточно прочно. Тем не менее специалисты с такой постановкой вопроса не согласны. По словам Дарьи Барышниковой, отказ от очков или линз может вызвать сильное напряжение, в том числе головную боль и быструю утомляемость.

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Врач рассказала, что детям, которым прописывают очки, носить их порой просто необходимо с учётом того, что формирование зрительной системы ещё идёт. Если же ребёнок будет пользоваться очками от случая к случаю, есть риск добавить к уже имеющимся проблемам со зрением косоглазие и другие отклонения.

В случае же со взрослыми использование очков по необходимости допустимо при наличии близорукости или дальнозоркости слабой степени. Тогда их можно носить, когда требуется высокая острота зрения — в кино или за рулём.