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21 минуту назад

Врач назвал первые признаки рака прямой кишки

Lenta.ru

Ощущение инородного тела в заднем проходе является одним из первых симптомов рака прямой кишки, предупредил колопроктолог Анатолий Недозимованный. Врач назвал признаки болезни изданию «Доктор Питер».

Врач назвал первые признаки рака прямой кишки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

50 тысяч новых случаев заболевания раком толстой кишки регистрируют в России ежегодно.

Колопроктолог Недозимованный в беседе с изданием призвал сразу же обращаться к врачу, как только в стуле появляются вкрапления. Также признаками болезни являются ощущение, что в заднем проходе находится инородный предмет, слизь в кале, расстройство дефекации — ложные позывы, затруднения при опорожнении кишечника.

600 тысяч новых случаев заболевания раком толстой кишки регистрируют ежегодно в мире.

«Эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся. Рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Его ранний признак — расстройство стула», — прокомментировал Недозимованный.

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