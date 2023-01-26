Врач назвал первые признаки рака прямой кишки

«Эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса. Хотя и они чаще всего пациентов не настораживают, симптомы долго объясняют геморроем и к врачу не торопятся. Рак ободочной кишки имеет еще меньше проявлений. Его ранний признак — расстройство стула», — прокомментировал Недозимованный.