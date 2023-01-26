Почему людям с проблемами сердца нельзя убирать снег

Если у вас больное сердце, то лучше не трогайте лопату и не убирайте снег самостоятельно. Иначе рискуете подорвать здоровье.

Доктор Шаронн Н. Хейс, кардиолог клиники Майо, подчёркивает, что при сочетании холодной погоды и сильных нагрузок создаётся дополнительная нагрузка на сердце. Это всё может привести к сердечному приступу.

Причины опасности уборки снега для здоровья можно разделить на два типа. Это психологические и физиологические. Среди последних - сужение кровеносных сосудов из-за нахождения на холоде, что повышает кровяное давление. Иногда этого достаточно, чтобы у человека возникла боль в груди. А что касается психологических причин, то иногда просто бывает тяжело остановиться, если вы уже начали что-то делать.