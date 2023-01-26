Врач предупредила, что резкий поворот головы может привести к смерти

Резкий поворот головы в некоторых случаях может привести к неприятным последствиям. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева, комментируя случай, когда у американца в результате резкого движения произошел разрыв аорты.
«Скорее всего, у пострадавшего был сахарный диабет или ожирение. Подобные случаи, как правило, происходят вследствие этих диагнозов. От резкого движения у американца и произошел разрыв аорты на шее», – пояснила специалист.
По ее словам, курение, скачки давления, сахар, алкоголь повреждают стенки сосудов. Так, в группу риска входят гипертоники, диабетики, курильщики и любители сладкого и алкоголя.