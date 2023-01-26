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13 минут назад

Врач предупредила, что резкий поворот головы может привести к смерти

РИА "ФедералПресс"

Резкий поворот головы в некоторых случаях может привести к неприятным последствиям. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева, комментируя случай, когда у американца в результате резкого движения произошел разрыв аорты.

Врач предупредила, что резкий поворот головы может привести к смерти
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Скорее всего, у пострадавшего был сахарный диабет или ожирение. Подобные случаи, как правило, происходят вследствие этих диагнозов. От резкого движения у американца и произошел разрыв аорты на шее», – пояснила специалист.

По ее словам, курение, скачки давления, сахар, алкоголь повреждают стенки сосудов. Так, в группу риска входят гипертоники, диабетики, курильщики и любители сладкого и алкоголя.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
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