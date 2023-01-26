В глазах туман: врач предупредил о симптомах грозного заболевания

Врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Ана Дгебуадзе рассказала об основных симптомах катаракты - заболевания, характеризующегося частичным или полным помутнением хрусталика глаза.

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Как правило, катаракта не вызывает никаких болезненных ощущений, покраснения глаз или их раздражения. Она в первую очередь влияет на качество зрения.

«Ярким признаком в развитии катаракты является затуманивание зрения. Ощущение пелены или тумана перед глазами говорит о снижении остроты зрения или его резкости. Обычно в начале заболевания помутнения в хрусталике, вызванные катарактой, затрагивают небольшую периферическую часть хрусталика, и поэтому пациенты могут не знать о наличии катаракты и не замечают снижения зрения», - пояснила врач.

Ана Дгебуадзе уточнила, что по мере прогрессирования катаракты зрение постепенно снижается: пациентам кажется, будто они смотрят через мутное стекло. При этом затуманивание зрения может не сильно беспокоить пациента при ярком свете дня, но в сумерках проблемы начинают приобретать новый характер: вместе с нечеткостью изображения меняется и цветовое восприятие - краски становятся более приглушенными.

«Появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света является еще одним ярким признаком развития катаракты. Такое состояние особенно опасно для водителей автомобилей, так как свет встречных фар ослепляет их. При подобных симптомах становится сложнее управлять автомобилем даже на хорошо освещенных улицах, потому что от каждой лампочки они видят огромный поток лучей светорассеивания», - указала Дгебуадзе.

Врач отметила, что на начальной стадии развития катаракты отмечается снижение светочувствительности и, соответственно, потребность в более ярком освещении. Частые изменения в рецепте очков или контактных линзах также рассматриваются как один из симптомов катаракты.