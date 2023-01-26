Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

В глазах туман: врач предупредил о симптомах грозного заболевания

penzainform.ruиещё 1

Врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Ана Дгебуадзе рассказала об основных симптомах катаракты - заболевания, характеризующегося частичным или полным помутнением хрусталика глаза.

В глазах туман: врач предупредил о симптомах грозного заболевания
Фото: ПензаинформПензаинформ

Советы доктора публикуют «Известия».

Видео дня

Как правило, катаракта не вызывает никаких болезненных ощущений, покраснения глаз или их раздражения. Она в первую очередь влияет на качество зрения.

«Ярким признаком в развитии катаракты является затуманивание зрения. Ощущение пелены или тумана перед глазами говорит о снижении остроты зрения или его резкости. Обычно в начале заболевания помутнения в хрусталике, вызванные катарактой, затрагивают небольшую периферическую часть хрусталика, и поэтому пациенты могут не знать о наличии катаракты и не замечают снижения зрения», - пояснила врач.

Ана Дгебуадзе уточнила, что по мере прогрессирования катаракты зрение постепенно снижается: пациентам кажется, будто они смотрят через мутное стекло. При этом затуманивание зрения может не сильно беспокоить пациента при ярком свете дня, но в сумерках проблемы начинают приобретать новый характер: вместе с нечеткостью изображения меняется и цветовое восприятие - краски становятся более приглушенными.

«Появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света является еще одним ярким признаком развития катаракты. Такое состояние особенно опасно для водителей автомобилей, так как свет встречных фар ослепляет их. При подобных симптомах становится сложнее управлять автомобилем даже на хорошо освещенных улицах, потому что от каждой лампочки они видят огромный поток лучей светорассеивания», - указала Дгебуадзе.

Врач отметила, что на начальной стадии развития катаракты отмечается снижение светочувствительности и, соответственно, потребность в более ярком освещении. Частые изменения в рецепте очков или контактных линзах также рассматриваются как один из симптомов катаракты.

«Успех лечения катаракты заключается в ранней диагностике. В случае появления таких жалоб требуется консультация врача-офтальмолога для постановки диагноза и определения правильной тактики лечения», - добавила эксперт.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители