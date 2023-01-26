Как понять, что в организме уже появилась серьезная проблема

Проблемы со здоровьем могут заявлять о себе по-разному и очень часто списываются на стресс и усталость. Эндокринолог Екатерина Янг рассказала о распространенных сигналах организма, которые не только приносят дискомфорт (хотя многие и привыкают жить с ними годами), но и во многих случаях предупреждают о появлении серьезной проблемы.
Первым делом обратите внимание утром на две вещи. Так, насторожить должен неприятный запах изо рта после пробуждения. У здорового человека даже сразу после сна дыхание свежее и язык не обложен налетом, пишет в врач в своем Telegram-канале. Кроме того, стоит записаться на прием к специалисту при появлении утренних отеков под глазами.
"Есть мнение, что для устранения отеков достаточно просто пить меньше жидкости. Это совсем не так. Кроме того, верный признак, что в вашем ЖКТ давно беспорядок, - дискомфорт от полезных продуктов", - отметила эндокринолог, добавив, что, например, нельзя игнорировать вздутие после квашеной капусты, сырых овощей, орехов.
Еще один тревожный признак - мерзлявость, когда человек постоянно держится подальше от кондиционеров и открытых окон, спит под одеялом даже летом. Привычное для многие состояние, которое воспринимается как индивидуальная особенность организма, может быть симптомом серьезных заболеваний. Так, у людей с дефицитом гормонов щитовидной железы температура тела обычно ниже нормы.
Кроме того, состояние, когда человек часто мерзнет, может указывать на железодефицитную анемию, несбалансированное питание, дефицит белков, жиров, витаминов, нарушение работы гипоталамуса, регулирующего температуру тела.