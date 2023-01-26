Как понять, что в организме уже появилась серьезная проблема

Проблемы со здоровьем могут заявлять о себе по-разному и очень часто списываются на стресс и усталость. Эндокринолог Екатерина Янг рассказала о распространенных сигналах организма, которые не только приносят дискомфорт (хотя многие и привыкают жить с ними годами), но и во многих случаях предупреждают о появлении серьезной проблемы.

Фото: Российская газета Российская газета

Первым делом обратите внимание утром на две вещи. Так, насторожить должен неприятный запах изо рта после пробуждения. У здорового человека даже сразу после сна дыхание свежее и язык не обложен налетом, пишет в врач в своем Telegram-канале. Кроме того, стоит записаться на прием к специалисту при появлении утренних отеков под глазами.

"Есть мнение, что для устранения отеков достаточно просто пить меньше жидкости. Это совсем не так. Кроме того, верный признак, что в вашем ЖКТ давно беспорядок, - дискомфорт от полезных продуктов", - отметила эндокринолог, добавив, что, например, нельзя игнорировать вздутие после квашеной капусты, сырых овощей, орехов.

Еще один тревожный признак - мерзлявость, когда человек постоянно держится подальше от кондиционеров и открытых окон, спит под одеялом даже летом. Привычное для многие состояние, которое воспринимается как индивидуальная особенность организма, может быть симптомом серьезных заболеваний. Так, у людей с дефицитом гормонов щитовидной железы температура тела обычно ниже нормы.