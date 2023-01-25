Невролог рассказала, безопасно ли регулярно пить валерьянку

Проблемы с засыпанием — явление распространённое. При этом среди испытавших его на себе есть противники снотворных таблеток, но валерьяночка или пустырник для них ничего такого — средство экстренной помощи и добрый совет для близких. А вот врач-невролог Наталья Шиндряева так не считает и советует подобным не увлекаться. Полезнее бороться с первопричиной, чем доверять сомнительным средствам помощи.