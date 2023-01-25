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16 минут назад

Невролог рассказала, безопасно ли регулярно пить валерьянку для сна

Секрет Фирмы

Проблемы с засыпанием — явление распространённое. При этом среди испытавших его на себе есть противники снотворных таблеток, но валерьяночка или пустырник для них ничего такого — средство экстренной помощи и добрый совет для близких. А вот врач-невролог Наталья Шиндряева так не считает и советует подобным не увлекаться. Полезнее бороться с первопричиной, чем доверять сомнительным средствам помощи.

Невролог рассказала, безопасно ли регулярно пить валерьянку
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Главная рекомендация простая и чёткая: для того чтобы принимать меры, нужно понимать причину проблемы. И помнить, что любые снотворные средства, в том числе и растительного происхождения, способны вызвать привыкание.

«Со временем без любимых таблеток или сиропа с валерьянкой и пустырником заснуть будет сложно, даже если удалось избавиться от стресса и наладить режим», — предостерегла доктор наук, профессор Сеченовского университета Наталья Шиндряева в беседе с «Газетой.Ru».

Для улучшения сна специалист рекомендовала обратить внимание на его гигиену и немедикаментозные приёмы вроде когнитивно-поведенческой терапии. Последняя хорошо показала себя в том числе и при лечении даже хронической бессонницы.

Болезни и лекарства,
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