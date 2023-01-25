Чем опасна корь и какие у нее симптомы

Корь — это острое вирусное заболевание, которое взрослые переносят тяжелее. О его особенностях, симптомах и об осложнениях — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В отдельных регионах России фиксируются завозные случаи заражения корью. Инфекция передается только непривитым людям. Чтобы сократить риски распространения заболевания, в Роспотребнадзоре разработали проект по подчищающей иммунизации.

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Что это за болезнь

Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, корь — одно из самых тяжелых заболеваний дыхательной системы. Обычно корью страдают дети, но заболевание может встречаться и у взрослых.

"У последних оно протекает тяжелее. Ее опасность в том, что она может вызвать пневмонию у взрослых", — пояснил он.

Однако, по словам врача, взрослые болеют реже детей. Этому есть простое объяснение:

"Корь считают детским заболеванием. Но дети находятся в постоянном контакте со взрослыми, поэтому некоторая вероятность передачи вируса непривитым есть".

Особенную опасность корь представляет для беременных. Терапевт рассказал, что она может спровоцировать прерывание беременности или выкидыш.

"Если будущая мама перенесла корь на ранних сроках беременности, могут появиться грубые нарушения в развитии плода", — сказал Кондрахин.

Симптомы и осложнения

высокую температуру — от 39 градусов;

сухой кашель;

насморк;

боль в горле;

конъюнктивит;

коревую сыпь. Среди основных симптомов заболевания специалист назвал:

Коревая сыпь, уточнил Кондрахин, возникает одновременно с температурой и покрывает почти все участки кожи. После появления сыпи температура тела резко поднимается.

ушная инфекция;

пневмония и коревая пневмония;

энцефалит. Также врач рассказал об осложнениях, которые может спровоцировать болезнь. Среди них:

Как лечить и возможен ли летальный исход

При обнаружении симптомов болезни терапевт рекомендовал в первую очередь обратиться к врачу, потому что специального лечения для вируса кори не существует.

"В основном применяются жаропонижающие препараты — парацетамол и ибупрофен. В случае запущенного состояния назначаются антибиотики. Иногда при лечении применяются витамины группы А. При тяжелых состояниях не исключено применение гормональной терапии", — объяснил Кондрахин.

Он обратил внимание, что заболевание является серьезным, потому что может стать причиной летального исхода, особенно у детей: