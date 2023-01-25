Когда врач назначает антибиотики, то сразу встает ряд вопросов, что можно, а что нет во время приема. В данной статье рассмотрим, можно ли пить алкоголь с антибиотиками.
Не рекомендуется принимать алкоголь во время лечения антибиотиками. Алкоголь может снижать эффективность лекарственных средств и замедлять их всасывание в организм, а также провоцировать развитие побочных эффектов, которые для вас могут быть опасны. Все это может привести к печальным последствиям, и даже к смерти.
Во время лечения антибиотиками лучше не переусердствовать с приемом алкоголя, а еще лучше совсем отказаться от употребления алкоголя на время приема антибиотиков
Если вас данная информация все еще не убедила, то далее еще факты, почему не стоит пить алкоголь с антибиотиками.
10 причин, почему не стоит употреблять алкоголь во время приема антибиотиков
Теперь вы знаете, что пить алкоголь с антибиотиками категорически не рекомендуется. В лучшем случае вы сведете действие лекарств на нет, а в худшем - получите серьезные осложнения.