5 способов, как избавиться от головной боли без таблеток

Облегчить неприятные симптомы можно и самостоятельно.

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Боль иногда называют пятым жизненным параметром. Оценка её степени, а также измерение артериального давления, температуры тела, пульса и частоты дыхания являются важной информацией о здоровье.

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Боль бывает:

Медикаментозное лечение назначают в зависимости от причины, локализации, интенсивности и длительности.

Но существует и множество других подходов, которые облегчают симптомы. Среди них — физические упражнения, тепловая и холодовая терапия, методы релаксации, физиотерапия, иглотерапия.

Все методы лечения назначаются только врачом.

Техника Александера

Физические упражнения — важный компонент обезболивания. Регулярная активность помогает улучшить кровообращение, уменьшить воспаление и увеличить мышечную силу.

В данную категорию можно отнести технику Александера — метод ухода за собой и обучения движениям. Разработал её Ф. Матиас Александер в конце XIX века с целью улучшения общего самочувствия.

Техника направлена на улучшение движений и осанки, так как многие распространённые заболевания проистекают из бессознательных привычек напряжения и неправильного использования тела.

Метод Александера часто используется для уменьшения напряжения и облегчения боли, вызванной хроническими заболеваниями (боли в спине, шее, мигрень). Этот подход также используется для повышения производительности в таких видах деятельности, как музыка, танцы и спорт.

Занятия проходят под руководством сертифицированного преподавателя. Во время урока учитель наблюдает за движениями и позой ученика, помогая ему лучше осознавать своё тело.

Тепловая и холодовая терапия

Эффективные методы лечения боли. Тепловая терапия может быть использована для улучшения кровообращения и уменьшения скованности мышц. А холодовая помогает уменьшить воспаление, используется при ушибах, вывихах, растяжениях, закрытых травмах.

На поражённый участок можно осуществлять как тепловое, так и холодовое воздействие с помощью грелки или пакета со льдом.

Методы релаксации

Методы релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация способствуют расслаблению и могут быть эффективными в борьбе с болью.

Эти методы помогают уменьшить стресс и напряжение, которые часто становятся причиной возникновения боли. Такой подход работает в случае с мигренями, менструальными болями, невралгиями.

Физиотерапия

Это форма лечения, которая включает специальные упражнения и другие методы для улучшения движений, силы и функциональности: светолечение, лечебные грязи, массаж, гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками).

Физиотерапевты, как правило, разрабатывают индивидуальную программу упражнений, нацеленную на конкретную область боли. Это помогает уменьшить воспаление и улучшить общую подвижность.

Иглоукалывание

Иглоукалывание — это метод традиционной китайской медицины, при котором осуществляется введение тонких игл в определённые точки на теле.

Считается, что метод эффективен при лечении хронической боли, включая мигрень, боли в спине, так как запускается большое количество рефлекторных механизмов.

Однако иглоукалывание могут проводить только специалисты по акупунктуре. Освоить самостоятельно можно акупрессуру – точечный массаж, который выполняется руками или вспомогательными средствами.

При надавливании на рефлексогенную точку активизируются определённые центры, снимающие боль и напряжение.