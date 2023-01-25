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2 часа назад

Названы самые вероятные болезни для каждой группы крови

Ferra.ruиещё 1

Используя масштабные опросы населения, исследователи обнаружили, что определённые группы крови связаны с повышенным риском сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.

Названы самые вероятные болезни для каждой группы крови
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, люди с группой крови II подвержены более высокому риску развития некоторых видов рака желудка. Бактериальные инфекции, вызванные Helicobacter pylori, чаще встречаются у пациентов с этой группой крови. H. pylori также могут быть связаны с более высокими показателями рака поджелудочной железы у групп крови II, III, IV.

Эти группы также связаны с большим риском сердечного приступа. В частности, люди с кровью IV имеют самый высокий риск. Ещё одно недавнее исследование показало, что у людей с группой крови II вероятность инсульта в возрасте до 60 лет немного выше, чем у людей с группой крови I.

Интересно также то, что комары, по-видимому, предпочитают кусать людей с первой группой крови. А в большом исследовании европейских пациентов было показано, что пациенты с группой крови I имели несколько меньший риск смерти от COVID-19.

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