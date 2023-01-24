Россиян предупредили об опасности самолечения при отеках

При самовольном приеме мочегонных средств при отеках можно погубить почки, предупредила акушер-гинеколог, гемостазиолог Ольга Каплина. Как на деле бороться с отеками, она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

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Каплина пояснила, что самой распространенной причиной появления отеков является большое количество выпитой на ночь жидкости. Избавиться от неприятных последствий помогают утренняя зарядка, активность в течение всего дня и уменьшение количества соли в блюдах, а самолечение с помощью диуретиков может представлять огромную опасность для здоровья.

«Повышенная задержка жидкости наблюдается у всех женщин репродуктивного возраста во вторую фазу цикла, что тоже является нормальным, так действует прогестерон — гормон, образующийся после овуляции», — добавила Каплина.

Также жидкость в организме задерживают алкоголь и пересоленная пища. Врач рекомендует следить за количеством скрытой соли в рационе, например есть меньше чипсов, сушеной рыбы, колбас и других соленых продуктов.

Каплина пояснила, что отеки характерны для будущих матерей после 25-28 недель беременности. У них отеки образуются из-за изменения гормонального фона, выросшей матки и большого количества циркулирующей крови. Но если отеки обширные и доставляют дискомфорт, нужно по назначению врача проверить мочу на количество содержащегося в ней белка.

Врач констатировала, что в последнее время люди начали чаще пить мочегонные средства без консультаций.

«Этого делать ни в коем случае нельзя, можно безвозвратно убить свои почки, — предупреждает акушер-гинеколог. — Также, если вы принимаете много БАДов, то они тоже могут влиять на задержку жидкости и функцию почек. Если заметили изменение цвета мочи, частоты мочеиспускания, то обратитесь к врачу, чтобы понимать, не нанесут ли добавки вред».