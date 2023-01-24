Врачи назвали главные причины головокружения

Обычно головокружение, потеря равновесия, ориентации — это симптомы простого заболевания, которое легко поддаётся лечению. И частенько люди предпочитают не обращать на это внимания: полежу, выпью крепкого чая, и всё пройдёт. Однако причины этих головокружений могут крыться гораздо глубже и указывать на заболевания, основные симптомы которых дадут о себе знать через месяц-другой.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

В первую очередь стоит понять, какими бывают головокружения:

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Системное (vertigo) — ощущение вращения или смещения пространства. Обычно оно связано с поражением какой-то части вестибулярной системы: внутреннего уха, VIII черепно-мозгового нерва, мозжечка, ствола и коры головного мозга.

Несистемное (dizziness) — ощущение лёгкости в голове, сложности сконцентрироваться, нечёткости зрения, чувство приближающейся потери сознания, неустойчивости, шаткости и многое другое. Такие проявления чаще связаны с проблемами сердечно-сосудистой, эндокринной систем, могут быть при неврологических и психических расстройствах.

Так что прислушайтесь к себе, ведь понимание вида недуга может стать первым шагом к осознанию процесса, лежащего в его основе. Также имеют значение:

характеристики головокружения — оно может быть постоянным или приступообразным, коротким в несколько секунд или длящимся часами;

другие сопутствующие проявления.

Самый частый комплекс симптомов, сопровождающий системное головокружение: тошнота, рвота, также может быть бледность, потливость, изменение частоты пульса или артериального давления.

Кроме того, могут возникать: головная боль, непереносимость яркого света и громкого звука, нарушения слуха, неврологические симптомы, ощущение тревоги, сниженное настроение и другие факторы, которые провоцируют головокружение или приносят облегчение.

Следующий этап в поиске причины головокружения — это исследовать вестибулярную функцию, вестибулометрий. Обычно хороший врач проводит несколько разных тестов по оценке движений глаз. Дело в том, что вестибулярная функция тесно связана с глазодвигательной.

Эти самые глазодвигательные реакции оценивают с помощью специальных очков с диоптриями 20+ (очки Френзеля) или видеоочков, в том числе в темноте. Тогда даже скрытые патологические реакции становятся видимыми.

Благодаря специальным исследованиям врач понимает, на каком уровне вестибулярной системы произошло поражение. 80% случаев приходится именно на периферический уровень — то есть поражение внутреннего уха и вестибулокохлеарного нерва.

Если врач выявил признаки центрального поражения вестибулярной системы, то в ход обычно идут методы визуализации — компьютерная или магнитно-резонансная томография, но нужны они не так уж часто. Если же по результатам исследования признаков поражения вестибулярной системы нет, то тут нужно продолжить поиск среди «невестибулярных» причин.

Самые частые причины системного головокружения:

доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение;

вестибулярная мигрень и болезнь Меньера;

вестибулярный нейронит.

А вот к редким, но опасным состояниям можно отнести новообразование головного мозга, инсульт, инфекции центральной нервной системы.

К частым причинам несистемного головокружения относятся персистирующее постурально-перцептивное (функциональное) головокружение, ортостатическая гипотензия, гипотония (в том числе вызванная приёмом некоторых препаратов), тревожное и/или депрессивное расстройство, анемия и другие.

Более редкие, но потенциально опасные патологии: нарушение ритма сердца, отравление препаратами или токсическими веществами, состояние гипогликемии.