Терапевт объяснила, когда большой живот является симптомом болезни

— Самая частая и очевидная причина образования большого живота — это абдоминальное ожирение. Жир откладывается не на подкожной клетчатке, а в сальнике. Это занавеска из жира, которая прикрывает кишечник от внешних ударов. В основном у мужчин откладывается жир именно там, гораздо больше чем под кожей. У женщин при определенном наборе веса также возможно абдоминальное ожирение, — объяснила Чернышова.