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1 час назад

Терапевты рассказали, с какими болезнями к ним обращаются пациенты зимой

runews24.ru

Специалисты рассказали, что пациенты чаще всего обращаются к терапевту зимой с аллергией на холод и вирусными инфекциями. Об этом написал портал Kaluga-poisk.ru.

Терапевты: с какими болезнями к ним обращаются пациенты зимой
Фото: Runews24Runews24

Вирусная инфекция является хроническим заболеванием. Её возбудителем – вирус, который передаётся воздушно-капельным путём. У человека, который заразился, поднимается температура, появляется один из симптомов: насморк, озноб, чихание, кашель, слабость, головная боль, увеличиваются подчелюстные и шейные лимфоузлы.

Вирусная инфекция, если её не лечить, может вызвать осложнения – воспаление придаточных пазух носа, пневмонию. Лечение должен назначать врач.

Аллергия на холод – повышенная реакция организма на низкие температуры, снег, дождь, ветер. Основной симптом – покраснение и шелушение кожи. К вторичным относятся: появление красных пятен на коже, зуд, жжение на поражённых участках тела, высыпания, волдыри или папулы, кашель, насморк, одышка, слабость, отёк языка и губ.

Напоминаем, что самолечение опасно для здоровья. За консультацией нужно обратиться к специалисту.

Болезни и лекарства,
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