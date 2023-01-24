Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам рассказали, из-за какого масла появляются тромбы

Секрет Фирмыиещё 2

Разные виды масел по-разному воздействуют на организм. Некоторые из них полезны для организма: они нормализуют работу ЖКТ, дают энергию, помогают бороться с воспалением. Но есть те, из-за которых могут возникнуть проблемы со здоровьем. Диетолог Рори Бат рассказал, из-за каких масел могут появляться тромбы. По его словам, стоит быть поаккуратнее с растительными маслами.

Россиянам рассказали, из-за какого масла появляются тромбы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Продукты, обжаренные на растительном масле, могут со временем запустить процесс атеросклероза (затвердения и закупорки артерий), приводящий к образованию тромбов», — заявил он.

Он посоветовал не использовать для жарки: кукурузное масло; соевое масло; подсолнечное масло; рапсовое масло. В них много жирных кислот омега-6, избыток которых может навредить организму. Из-за нагревания эти жиры меняют свою структуру — и в результате страдают сосуды.

«Это вовсе не значит, что нужно отказываться от любимых масел — во всём нужен баланс. Омега-6 в умеренном количестве защищает организм. Но когда её слишком много, то воспалительные процессы могут перейти в хроническую форму — ничего хорошего в этом точно нет», — посоветовала врач-эндокринолог, терапевт Екатерина Янг.

Она посоветовала использовать смеси из масел. Идеально для жарки подходят оливковое и льняное, смешанные в равных пропорциях. Для жарки лучше всего годятся масла с высокой температурой горения. К таким относятся: - кокосовое масло; - оливковое рафинированное масло; - масло авокадо.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители