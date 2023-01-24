Россиянам рассказали, из-за какого масла появляются тромбы

Разные виды масел по-разному воздействуют на организм. Некоторые из них полезны для организма: они нормализуют работу ЖКТ, дают энергию, помогают бороться с воспалением. Но есть те, из-за которых могут возникнуть проблемы со здоровьем. Диетолог Рори Бат рассказал, из-за каких масел могут появляться тромбы. По его словам, стоит быть поаккуратнее с растительными маслами.

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«Продукты, обжаренные на растительном масле, могут со временем запустить процесс атеросклероза (затвердения и закупорки артерий), приводящий к образованию тромбов», — заявил он.

Он посоветовал не использовать для жарки: кукурузное масло; соевое масло; подсолнечное масло; рапсовое масло. В них много жирных кислот омега-6, избыток которых может навредить организму. Из-за нагревания эти жиры меняют свою структуру — и в результате страдают сосуды.

«Это вовсе не значит, что нужно отказываться от любимых масел — во всём нужен баланс. Омега-6 в умеренном количестве защищает организм. Но когда её слишком много, то воспалительные процессы могут перейти в хроническую форму — ничего хорошего в этом точно нет», — посоветовала врач-эндокринолог, терапевт Екатерина Янг.