Почему кровь берут из безымянного пальца

Кровь, которую берут из пальца, называется капиллярной. Она подходит для небольшого количества исследований: общего анализа крови, экспресс-теста на глюкозу и общий холестерин. В остальных случаях используют венозную кровь. При этом кажется, что взятие крови из пальца — гораздо более долгая и неприятная процедура. А знаете ли вы, почему пробу берут именно из безымянного, а не любого другого пальца? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Менее болезненно

Безымянный палец самый "нерабочий" на нашей руке, поэтому кожа на нем более тонкая и нежная. Прокол иглой выполнять там легче, чем на остальных пальцах, поэтому ощущения при заборе крови менее болезненные. В то время, как указательный и средний пальцы очень часто задействуются нами в повседневной жизни. Кожа на их подушечках грубее, поэтому брать кровь из них тяжелее.

Рана заживает быстрее

Опять-таки из-за того, что кожа тонкая, и безымянный палец не активен так, как остальные, рана от прокола заживает на нем быстрее.

Более низкий риск заражения инфекцией