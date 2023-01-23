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2 часа назад

Почему возникает цистит и как быстро от него избавится

Мира Маркина
Колотинский Александр Борисовичэксперт

Цистит – крайне неприятное заболевание, вызванное воспалением мочевого пузыря. С ним сталкивались хотя бы раз в жизни практически все, однако до сих пор далеко не все знают, как правильно лечить цистит и в каком случае его можно считать хроническим недугом. "Рамблер" задал интересующие вопросы на эту тему эксперту.

Почему возникает цистит и как быстро от него избавится
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Чаще всего, говоря о цистите, подразумевается так называемый острый цистит. Острый цистит - это эпизод острого воспаления мочевого пузыря. Цистит обусловлен воздействием бактерий на слизистую мочевого пузыря, что вызывает ее отек и приводит к боли внизу живота, частому с резью мочеиспусканию, появлению крови в моче.
Колотинский Александр Борисович
Колотинский Александр Борисович Врач-уролог, к.м.н., заведующий отделением урологии, федеральная сеть многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина
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Для лечения цистита назначают антибиотики. Выбор антибиотиков для лечения этого заболевания продиктован исследованиями и определен в клинических рекомендациях, которыми и руководствуется врач уролог. Конечно, лучше назначать антибактериальные препараты с учетом результатов бактериологического посева мочи, однако в случае острого цистита у пациента нет возможности подождать, когда будет готов анализ.

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Если цистит повторяется три и более раз в год, или два раза за шесть месяцев, то мы говорим о рецидивирующем или хроническом цистите. Для лечения хронического цистита одних только антибиотиков недостаточно. Необходима профилактика рецидивов. Профилактика предусматривает исключение из жизни пациента провоцирующих факторов с помощью изменения образа жизни. Также может проводиться иммунопрофилактика, антибактериальная профилактика, назначаться препараты для повышения сопротивляемости слизистой мочевого пузыря к внедрению бактерий.
Колотинский Александр Борисович
Колотинский Александр Борисович Врач-уролог, к.м.н., заведующий отделением урологии, федеральная сеть многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Только комплекс мероприятий и всестороннее обследование пациента позволяет справиться с рецидивирующей инфекцией, потому важно своевременно обращаться к специалисту для назначения правильного лечения.

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