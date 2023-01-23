Почему возникает цистит и как быстро от него избавится

Цистит – крайне неприятное заболевание, вызванное воспалением мочевого пузыря. С ним сталкивались хотя бы раз в жизни практически все, однако до сих пор далеко не все знают, как правильно лечить цистит и в каком случае его можно считать хроническим недугом. "Рамблер" задал интересующие вопросы на эту тему эксперту.
Для лечения цистита назначают антибиотики. Выбор антибиотиков для лечения этого заболевания продиктован исследованиями и определен в клинических рекомендациях, которыми и руководствуется врач уролог. Конечно, лучше назначать антибактериальные препараты с учетом результатов бактериологического посева мочи, однако в случае острого цистита у пациента нет возможности подождать, когда будет готов анализ.
Только комплекс мероприятий и всестороннее обследование пациента позволяет справиться с рецидивирующей инфекцией, потому важно своевременно обращаться к специалисту для назначения правильного лечения.