Почему возникает цистит и как быстро от него избавится

Если цистит повторяется три и более раз в год, или два раза за шесть месяцев, то мы говорим о рецидивирующем или хроническом цистите. Для лечения хронического цистита одних только антибиотиков недостаточно. Необходима профилактика рецидивов. Профилактика предусматривает исключение из жизни пациента провоцирующих факторов с помощью изменения образа жизни. Также может проводиться иммунопрофилактика, антибактериальная профилактика, назначаться препараты для повышения сопротивляемости слизистой мочевого пузыря к внедрению бактерий.



Колотинский Александр Борисович Врач-уролог, к.м.н., заведующий отделением урологии, федеральная сеть многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина