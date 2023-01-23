Россиянам рассказали, как обнаружить у себя остеохондроз

Неправильная осанка, длительная работа за компьютером, недостаточно или чересчур мягкая постель, привычка поддерживать телефон плечом, когда руки заняты, — любой из этих факторов может стать причиной остеохондроза шейного позвонка. Обычно эта болезнь затрагивает людей за 40, но в последнее время она заметно распространилась среди молодёжи. А ведь, по словам кандидата медицинских наук Александра Шишонина, шея — это одна из важнейших частей нашего организма.
«Я бы сказал даже, шея — источник здоровья! Фактически это дорога жизни нашего тела, так как шея соединяет тело и центр управления им между собой. Нарушение может приводить к сбою всего организма, в том числе гормональному. Ну и, конечно, к развитию хронических заболеваний», — отметил врач.
Он добавил, что основная причина развития остеохондроза — малоподвижный образ жизни и стрессы. Современные люди довольно мало двигаются, пользуются лифтами, эскалаторами, автомобилями, доставкой еды и прочими благами цивилизации. Городской человек большую часть дня сидит в офисе, почти не двигает шеей, но при этом мышцы перенапрягаются. Это приводит к нарушению кровотока в позвоночных артериях.
Немалую роль играют стрессы. В человеческом организме заложен биологический атавизм: во время опасности (а стресс воспринимается телом как опасность) любое животное непроизвольно поджимает, сокращает шею. Потому что напавший хищник стремится вцепиться в горло: это простейший способ убить, перекусив артерии. А сильный стресс — это резкий спазм шейной мускулатуры.
По словам эксперта, есть несколько простых тестов, которые помогут каждому самостоятельно определить наличие или отсутствие нежелательных изменений в шее:
На шейный остеохондроз также могут указывать такие симптомы, как головные боли, головокружения, тошнота, нестабильное артериальное давление вплоть до гипертонического криза.
По словам Шишонина, самостоятельно бороться с шейным остеохондрозом и его последствиями очень сложно, здесь в прямом смысле нужна сильная мотивация и сила воли.
«Если ситуация не сильно запущена, я рекомендую использовать шейную гимнастику, которая разработана специально для профилактики и лечения остеохондроза и гипертонии. А когда речь идёт о запущенной форме болезни <...>, лечением должны заниматься исключительно специалисты. Работа с шеей требует высокой квалификации специалиста, т. к. там находятся нервные центры и очень сложная мышечная система. Непрофессиональная работа может привести к очень серьёзным последствиям», — предупредил врач.
Уже после лечения нормализуется давление, вес. Причём всего этого можно достичь без лекарств и осложнений для организма, если правильно подобрать лечение. Но тут важно не откладывать поход к профессионалу. Шишонин предупредил, что на начальном этапе гораздо легче всё исправить и вернуть качество жизни.