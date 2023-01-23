Россиянам рассказали, как обнаружить у себя остеохондроз

Неправильная осанка, длительная работа за компьютером, недостаточно или чересчур мягкая постель, привычка поддерживать телефон плечом, когда руки заняты, — любой из этих факторов может стать причиной остеохондроза шейного позвонка. Обычно эта болезнь затрагивает людей за 40, но в последнее время она заметно распространилась среди молодёжи. А ведь, по словам кандидата медицинских наук Александра Шишонина, шея — это одна из важнейших частей нашего организма.

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«Я бы сказал даже, шея — источник здоровья! Фактически это дорога жизни нашего тела, так как шея соединяет тело и центр управления им между собой. Нарушение может приводить к сбою всего организма, в том числе гормональному. Ну и, конечно, к развитию хронических заболеваний», — отметил врач.

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Он добавил, что основная причина развития остеохондроза — малоподвижный образ жизни и стрессы. Современные люди довольно мало двигаются, пользуются лифтами, эскалаторами, автомобилями, доставкой еды и прочими благами цивилизации. Городской человек большую часть дня сидит в офисе, почти не двигает шеей, но при этом мышцы перенапрягаются. Это приводит к нарушению кровотока в позвоночных артериях.

Немалую роль играют стрессы. В человеческом организме заложен биологический атавизм: во время опасности (а стресс воспринимается телом как опасность) любое животное непроизвольно поджимает, сокращает шею. Потому что напавший хищник стремится вцепиться в горло: это простейший способ убить, перекусив артерии. А сильный стресс — это резкий спазм шейной мускулатуры.

Как проверить себя?

По словам эксперта, есть несколько простых тестов, которые помогут каждому самостоятельно определить наличие или отсутствие нежелательных изменений в шее:

Представьте, что вы за рулём автомобиля и вам надо сдать назад. По правилам, необходимо положить руку на соседнее сиденье, повернуть голову и посмотреть за спину. Если шея не даёт вам повернуться — значит, у вас есть остеохондроз.

«Синдром капюшона». Когда вам нужно повернуть голову, вы вынуждены поворачиваться всем корпусом. Вам необходимо развернуться всем телом, чтобы посмотреть вбок, когда вы переходите дорогу, как будто на голове надет мешающий обзору капюшон.

На шейный остеохондроз также могут указывать такие симптомы, как головные боли, головокружения, тошнота, нестабильное артериальное давление вплоть до гипертонического криза.

Как лечить?

По словам Шишонина, самостоятельно бороться с шейным остеохондрозом и его последствиями очень сложно, здесь в прямом смысле нужна сильная мотивация и сила воли.

«Если ситуация не сильно запущена, я рекомендую использовать шейную гимнастику, которая разработана специально для профилактики и лечения остеохондроза и гипертонии. А когда речь идёт о запущенной форме болезни <...>, лечением должны заниматься исключительно специалисты. Работа с шеей требует высокой квалификации специалиста, т. к. там находятся нервные центры и очень сложная мышечная система. Непрофессиональная работа может привести к очень серьёзным последствиям», — предупредил врач.