Россияне начали чаще болеть корью: как избежать заражения

В настоящее время эпидемическая ситуация по кори в Российской Федерации контролируемая. Однако Роспотребнадзор выступил с необходимыми рекомендациями, потому что в некоторых регионах отмечается рост заболеваемости корью.
«Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей», – напоминает Роспотребнадзор.
Кроме того, симтпомы сопровождаются конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью на кожных покровах. Часто корью заболевают люди, которые не прививаются. В основном это религиозные граждане, а также те, кто ведет кочевой образ жизни и не обращается за медицинской помощью.
Роспотребнадзор призывает россиян ставить прививки против кори, потому что наиболее эффективной мерой профилактики является иммунизация.