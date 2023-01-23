Россияне начали чаще болеть корью: как избежать заражения

В настоящее время эпидемическая ситуация по кори в Российской Федерации контролируемая. Однако Роспотребнадзор выступил с необходимыми рекомендациями, потому что в некоторых регионах отмечается рост заболеваемости корью.

Кроме того, симтпомы сопровождаются конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью на кожных покровах. Часто корью заболевают люди, которые не прививаются. В основном это религиозные граждане, а также те, кто ведет кочевой образ жизни и не обращается за медицинской помощью.