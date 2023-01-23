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3 часа назад

Россияне начали чаще болеть корью: как избежать заражения

РИА "ФедералПресс"

В настоящее время эпидемическая ситуация по кори в Российской Федерации контролируемая. Однако Роспотребнадзор выступил с необходимыми рекомендациями, потому что в некоторых регионах отмечается рост заболеваемости корью.

Россияне начали чаще болеть корью: как избежать заражения
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей», – напоминает Роспотребнадзор.

Кроме того, симтпомы сопровождаются конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью на кожных покровах. Часто корью заболевают люди, которые не прививаются. В основном это религиозные граждане, а также те, кто ведет кочевой образ жизни и не обращается за медицинской помощью.

Роспотребнадзор призывает россиян ставить прививки против кори, потому что наиболее эффективной мерой профилактики является иммунизация.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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