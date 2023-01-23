Инфекционист назвал симптомы ветрянки у взрослых

При заражении ветрянкой во взрослом возрасте у человека могут наблюдаться высокая температура (до 39–40 градусов), сильный зуд и увеличение лимфатических узлов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-инфекциониста Нарзулло Шукриллоева.

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По словам врача, сбивать температуру у взрослого человека во время ветрянки может быть сложно.

"У взрослого человека иммунная система уже сформирована и приучена к борьбе с привычным инфекциями, а ветрянка для него что-то новое", – объяснил инфекционист.