Инфекционист назвал симптомы ветрянки у взрослых

При заражении ветрянкой во взрослом возрасте у человека могут наблюдаться высокая температура (до 39–40 градусов), сильный зуд и увеличение лимфатических узлов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-инфекциониста Нарзулло Шукриллоева.
По словам врача, сбивать температуру у взрослого человека во время ветрянки может быть сложно.
"У взрослого человека иммунная система уже сформирована и приучена к борьбе с привычным инфекциями, а ветрянка для него что-то новое", – объяснил инфекционист.
Иммунная система у взрослых может оказаться у взрослых хуже, чем у детей, из-за образа жизни. Борьбу с ветрянкой во взрослом возрасте также могут осложнить хронические заболевания.