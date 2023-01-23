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50 минут назад

Инфекционист назвал симптомы ветрянки у взрослых

Москва24

При заражении ветрянкой во взрослом возрасте у человека могут наблюдаться высокая температура (до 39–40 градусов), сильный зуд и увеличение лимфатических узлов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-инфекциониста Нарзулло Шукриллоева.

Инфекционист назвал симптомы ветрянки у взрослых
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам врача, сбивать температуру у взрослого человека во время ветрянки может быть сложно.

"У взрослого человека иммунная система уже сформирована и приучена к борьбе с привычным инфекциями, а ветрянка для него что-то новое", – объяснил инфекционист.

Иммунная система у взрослых может оказаться у взрослых хуже, чем у детей, из-за образа жизни. Борьбу с ветрянкой во взрослом возрасте также могут осложнить хронические заболевания.

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