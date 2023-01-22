Онколог рассказала об опасности хронического герпеса

По словам медика, непроходящий герпес может быть симптомом синдрома приобретенного иммунодефицита. Кроме того, он может указывать на развитие онкологических заболеваний. Врач предупредила, что при хроническом герпесе, который длится больше двух-трех недель, нужно обратиться к онкологу, чтобы сделать биопсию и поставить точный диагноз.