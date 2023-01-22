Онколог рассказала об опасности хронического герпеса

Врач-онколог Елена Батухтина рассказала, чем опасен хронический герпес. Об этом сообщает Life.ru.
По словам медика, непроходящий герпес может быть симптомом синдрома приобретенного иммунодефицита. Кроме того, он может указывать на развитие онкологических заболеваний. Врач предупредила, что при хроническом герпесе, который длится больше двух-трех недель, нужно обратиться к онкологу, чтобы сделать биопсию и поставить точный диагноз.
«Если язвочка, болячка, волдырь долго не заживают в течение двух-трех недель, надо обязательно обратиться к онкологу. А также необходимо обратиться к специалисту, если язвочка заживает, а потом опять появляется», — сказала специалист.
Как объяснила врач, своевременное обращение к онкологу позволит выявить заболевание на ранней стадии и предпринять меры.