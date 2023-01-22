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3 часа назад

Иммунолог: Употребление алкоголя после гриппа может привести к смерти

Мир24

Чрезмерное употребление алкоголя после гриппа или коронавируса может привести к летальному исходу. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Употребление алкоголя после гриппа может привести к смерти
Фото: Мир24Мир24

Грипп, ОРВИ и COVID-19 оказывают влияние на свертываемость крови, и подобные нарушения в организме могут сохраняться надолго – вплоть до года. Для сердечно-сосудистой системы наиболее опасны свиной грипп и коронавирус. Вирус повреждает внутреннюю оболочку сосудов, из-за чего увеличивается риск тромбообразования.

Алкоголь на кровообращение тоже действует разрушительно, поэтому злоупотребление им наносит двойной удар по организму. В результате возникает риск инфаркта, инсульта или тромбоза конечностей. После перенесенных ковида и гриппа врач рекомендует как можно дольше избегать употребления спиртного.

«Безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы переболели, то лучше отказаться от его приема на достаточно длительное время. Какое время? Вот этого я точно сказать не могу, тут все индивидуально. Человек может переболеть и чувствовать себя хорошо, но если посмотреть на его анализы, то окажется, что проблемы есть», – подчеркнул Владимир Болибок.

По данным экспертов, самой серьезной ошибкой при лечении гриппа и ОРВИ является применение антибиотиков. Когда они действительно необходимы и как правильно бороться с сезонными инфекциями, ранее рассказал врач-терапевт ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко Илья Шувалов.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,
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