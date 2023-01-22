Употребление алкоголя после гриппа может привести к смерти

«Безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы переболели, то лучше отказаться от его приема на достаточно длительное время. Какое время? Вот этого я точно сказать не могу, тут все индивидуально. Человек может переболеть и чувствовать себя хорошо, но если посмотреть на его анализы, то окажется, что проблемы есть», – подчеркнул Владимир Болибок.