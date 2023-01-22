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1 час назад

Названы опасные последствия повышенного давления

Lenta.ru

Кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Климкин назвал опасные для жизни последствия повышенного давления. По его словам, если человек вовремя не обнаружит наличие гипертонии, это значительно повышает риск развития опасных осложнений, в числе которых инфаркт и инсульт, сообщают «Известия».

Названы опасные последствия повышенного давления
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметил, что сосудистые заболевания, в основном, возникают в тесной связи с бессимптомным течением гипертонии. Он посоветовал запомнить каждому запомнить параметры своего артериального давления, чтобы в случае чего вовремя обнаружить отклонение от нормы.

«Симптомы, как правило, проявляются в головных болях, головокружении, шуме в ушах, мушках перед глазами, тошноте, прикризовом течении и рвоте, болях в грудной клетке, одышке», — заявил врач.

Ранее английские ученые из Лондонского университета королевы Марии, больницы Бартс и больницы Кембриджского университета создали новый десятиминутный метод выявления самой частой причины гипертонии — гиперальдостеронизма.

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