Врач назвал симптомы гипервитаминоза

«Развитие гипервитаминоза, или отравления витаминами, грозит тем, кто принимает витамины без предварительной консультации с врачом...при приеме витаминов важно учитывать многие факторы, в том числе индивидуальные особенности организма и его состояние. Поэтому перед началом приема важно проконсультироваться с грамотным специалистом, который не только знаком с актуальными исследованиями, но и учтет особенности организма пациента», — пишет источник.