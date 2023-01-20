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2 часа назад

Врач назвал симптомы гипервитаминоза

Don24.ru

Отравление витаминами может проявиться головной болью, головокружением, раздражительностью, аллергическими реакциями и проблемами со сном. Как не допустить такого состояния, объясняют «Известия».

Врач назвал симптомы гипервитаминоза
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Развитие гипервитаминоза, или отравления витаминами, грозит тем, кто принимает витамины без предварительной консультации с врачом...при приеме витаминов важно учитывать многие факторы, в том числе индивидуальные особенности организма и его состояние. Поэтому перед началом приема важно проконсультироваться с грамотным специалистом, который не только знаком с актуальными исследованиями, но и учтет особенности организма пациента», — пишет источник.

По мнению экспертов, получить гипервитаминоз, употребляя привычную еду невозможно. Исключения составляют случаи, когда человек ест много особой пищи, «типа печени и почек».

Задуматься об отравлении витаминами стоит, если на фоне бесконтрольного употребления БАДов появились перечисленные симптомы. В этом случае для подтверждения диагноза доктор может назначить пациенту специальный анализ крови.

Болезни и лекарства,
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