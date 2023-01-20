Названа одна из причин несоответствия размеров зрачков

Педиатр, врач общей практики «Теледоктор24» Дарья Башкутова рассказала, почему зрачки бывают разного размера. Она уточнила, что такое явление возникает из-за гипотиреоза, инфекций или после приёма лекарств.

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Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, состояние, при котором зрачковое отверстие справа и слева имеет разный диаметр, называется анизокория.

Башкутова объяснила, что врачи выделяют три вида анизокории: врождённую, физиологическую и патологическую. Она также уточнила, что чаще всего причинами анизокории является нарушение работы иннервации и мышечной системы глаза.