Названа одна из причин несоответствия размеров зрачков

Педиатр, врач общей практики «Теледоктор24» Дарья Башкутова рассказала, почему зрачки бывают разного размера. Она уточнила, что такое явление возникает из-за гипотиреоза, инфекций или после приёма лекарств.
Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, состояние, при котором зрачковое отверстие справа и слева имеет разный диаметр, называется анизокория.
Башкутова объяснила, что врачи выделяют три вида анизокории: врождённую, физиологическую и патологическую. Она также уточнила, что чаще всего причинами анизокории является нарушение работы иннервации и мышечной системы глаза.
Терапевт предупредила, что в случае, если разный размер зрачков сопровождается птозом век, ограничением при движении глазами в стороны, тошнотой и рвотой, следует обратиться к офтальмологу и другим профильным специалистам.