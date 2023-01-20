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19 минут назад

Названа одна из причин несоответствия размеров зрачков

RT на русском

Педиатр, врач общей практики «Теледоктор24» Дарья Башкутова рассказала, почему зрачки бывают разного размера. Она уточнила, что такое явление возникает из-за гипотиреоза, инфекций или после приёма лекарств.

Названа одна из причин несоответствия размеров зрачков
Фото: unsplashunsplash

Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, состояние, при котором зрачковое отверстие справа и слева имеет разный диаметр, называется анизокория.

Башкутова объяснила, что врачи выделяют три вида анизокории: врождённую, физиологическую и патологическую. Она также уточнила, что чаще всего причинами анизокории является нарушение работы иннервации и мышечной системы глаза.

Терапевт предупредила, что в случае, если разный размер зрачков сопровождается птозом век, ограничением при движении глазами в стороны, тошнотой и рвотой, следует обратиться к офтальмологу и другим профильным специалистам.

Болезни и лекарства,
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