Как правильно выбрать спрей от насморка

И в сырую осеннюю, и в тёплую весеннюю погоду каждый россиянин может столкнуться с насморком. Что уж говорить о зимнем сезоне, когда кто-то чихает и кашляет на каждом шагу. Причём сопливый нос сопровождает не только тех, кто простыл или заразился инфекцией. Причин может великое множество. Такое же и разнообразие спреев и капель в аптеках.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

О том, как правильно выбрать препарат, NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Специалист объяснил, что все капли и спреи, которые представлены в аптеках, различаются между собой, потому что направлены на лечение какого-то конкретного заболевания. Бывают и смягчающие, и увлажняющие, и антибактериальные, и сосудосуживающие, и гормональные. А ещё есть антисептические, противоаллергические и разжижающие.

Сам человек точно не сможет определить, какие ему нужны. В результате заплатит деньги и может сделать своему носу даже хуже.

Зайцев добавил, что подойдёт только тот препарат, который будет верно назначен. Это может сделать только врач. Так что лучше всего не затягивать и довериться профессионалам.

Если идти к доктору — не ваш вариант, то вся ответственность за ваше здоровье на вас. При таком раскладе стоит выбирать препарат, которые не навредит и не сделает хуже.

Стоит покупать препарат легче и мягче того, который, как вам кажется, подойдёт. Например, решили купить сосудосуживающие капли — купите детские. В них концентрация ксилометазолина или оксиметазолина в два раза ниже. Если не подойдут, вы поймёте это раньше, чем начнётся раздражение.