Врач рассказал, кого спасает ЭКМО

"ЭКМО - экстракорпоральная оксигенация крови - метод насыщения крови кислородом, применяемый при невозможности организмом самому справится с этой задачей. Чаще всего это происходит при тяжелых поражениях легких и сердца. Упрощенно модель процедуры выглядит так: кровь больного через систему специальных катетеров и трубок (канюлей и магистралей) пропускается через специальное устройство (оксигенатор), где насыщается кислородом и затем возвращается в организм с определенной скоростью потока, - рассказал доктор Сидорович. - При улучшении состояния органов (что определяется огромным количеством специальных лабораторных и функциональных тестов) скорость потока постепенно снижают, и если организм справляется самостоятельно, пациента отключают от ЭКМО".