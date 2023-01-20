Врач рассказал, кого спасает ЭКМО

Состояние Олимпийского чемпиона Романа Костомарова по-прежнему вызывает тревогу, хотя сообщение о том, что фигуриста планируют отключить от аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) специалисты оценивали положительно.
В России этот инновационный способ помощи пациентам с тяжелыми поражениями легких и сердца стали активно развивать в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19. Но до сих пор такими возможностями обладает очень ограниченное количество клиник, в основном, в крупных городах.
В Москве проведение ЭКМО предлагают только 16 медицинских центров, стоимость такого лечения может достигать 1,5 млн. рублей и выше. В каких случаях прибегают к ЭКМО, "Российской газете" рассказал врач анестезиолог-реаниматолог клиники инфекционных заболеваний "Центр +" Виталий Сидорович.
"ЭКМО - экстракорпоральная оксигенация крови - метод насыщения крови кислородом, применяемый при невозможности организмом самому справится с этой задачей. Чаще всего это происходит при тяжелых поражениях легких и сердца. Упрощенно модель процедуры выглядит так: кровь больного через систему специальных катетеров и трубок (канюлей и магистралей) пропускается через специальное устройство (оксигенатор), где насыщается кислородом и затем возвращается в организм с определенной скоростью потока, - рассказал доктор Сидорович. - При улучшении состояния органов (что определяется огромным количеством специальных лабораторных и функциональных тестов) скорость потока постепенно снижают, и если организм справляется самостоятельно, пациента отключают от ЭКМО".
Во время процедуры жизнедеятельность пациента поддерживают различными лечебными мероприятиями, включающими искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), внутривенное питание, очищение крови от продуктов обмена веществ и так далее, отметил эксперт.