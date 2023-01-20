Гепатолог назвал неожиданный симптом жировой болезни печени

При болезни появляются крошечные красные линии на коже выше уровня талии. Если не лечить жировую болезнь печени, она может перейти в цирроз и закончиться летальным исходом.

О том, что у человека жировая болезнь печени, могут говорить маленькие красные линии на коже. Об этом написал «МедикФорум».

Такие полоски могут появляться на коже в области выше талии.

Жировая болезнь печени или неалкогольная жировая болезнь печени возникает, когда в печени накапливается жир. На ранней стадии она проходит бессимптомно. Но при развитии может привести к летальному исходу, так как при отсутствии лечения может развиться цирроз печени. При нём орган становится бугристым, сморщенным, покрывается рубцами. Это может привести к раку печени или печёночной недостаточности.

Гепатолог Алла Южнова рассказала, что на ранних стадиях цирроза печень может нормально функционировать, хотя и повреждена. Симптомы развиваются по мере прогрессирования заболевания. Один из них – красные линии на коже выше уровня талии.

Другими симптомами цирроза являются слабость, усталость, потеря аппетита и веса. Болезнь сопровождается тошнотой, рвотой, болью в области печени, зудом кожи. При циррозе желтеют белки глаз.