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1 час назад

Гепатолог Южнова: Симптомом жировой болезни печени являются крошечные красные линии на коже

runews24.ru

При болезни появляются крошечные красные линии на коже выше уровня талии. Если не лечить жировую болезнь печени, она может перейти в цирроз и закончиться летальным исходом.

Гепатолог назвал неожиданный симптом жировой болезни печени
Фото: runews24.rurunews24.ru

О том, что у человека жировая болезнь печени, могут говорить маленькие красные линии на коже. Об этом написал «МедикФорум».

Такие полоски могут появляться на коже в области выше талии.

Жировая болезнь печени или неалкогольная жировая болезнь печени возникает, когда в печени накапливается жир. На ранней стадии она проходит бессимптомно. Но при развитии может привести к летальному исходу, так как при отсутствии лечения может развиться цирроз печени. При нём орган становится бугристым, сморщенным, покрывается рубцами. Это может привести к раку печени или печёночной недостаточности.

Гепатолог Алла Южнова рассказала, что на ранних стадиях цирроза печень может нормально функционировать, хотя и повреждена. Симптомы развиваются по мере прогрессирования заболевания. Один из них – красные линии на коже выше уровня талии.

Другими симптомами цирроза являются слабость, усталость, потеря аппетита и веса. Болезнь сопровождается тошнотой, рвотой, болью в области печени, зудом кожи. При циррозе желтеют белки глаз.

Чаще возникают синяки и кровотечения из дёсен, носа, выпадают волосы. У человека наблюдается отёк ступней, лодыжек, ног, бывают приступы озноба и лихорадки. В брюшной полости из-за скопления жидкости наблюдается отёк (асцит).

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