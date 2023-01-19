Терапевт заявила, что сонливость при свином гриппе — плохой знак

То, что вас иногда клонит в сон, нередкая штука для трудовых (или учебных, если вы студент) будней. Но если вы подхватили свиной грипп, сонливость может быть весьма тревожным признаком. Как сообщила Om1.ru терапевт Ирина Меньщикова, бесконечное желание прикорнуть может говорить о развитии пневмонии. А это бывает смертельно опасно даже для безупречно здоровых людей. А где вы таких видели?

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

По словам эксперта, грипп может протекать легко, но если спустя три-четыре дня лихорадка не проходит, а аппетит сменили слабость и сильный кашель, это может говорить о развитии пневмонии.

Как отметила терапевт, пневмония — не та болезнь, которая лечится своими силами. Надо идти к врачу и добиваться госпитализации. Особенно опасна эта штука для людей в возрасте и с хроническими заболеваниями.

«Пневмония у них протекает без высокой температуры, лихорадки и кашля — они физически не могут откашлять мокроту. Здесь родственники должны быть внимательными к изменениям состояния пожилого человека. Вялость, потливость, сонливость, отказ от еды — всё это тревожные признаки, которые могут указывать на болезнь», — объяснила врач.

Как уже писал «Секрет», в зимнем сезоне 2022/2023 к уже почти привычному коронавирусу прибавился свиной грипп. Последний разыгрался не на шутку — и переносится он непросто, и опасными осложнениями грозит.