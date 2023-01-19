Иммунолог дала советы, как защититься от аллергии на холод

Холодовая аллергия может появиться и у детей, и у взрослых. Как защититься от этого типа аллергии, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа.

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Ключевая составляющая профилактики при аллергии на холод — защита открытых участков кожи. Защитить кожу можно при помощи жирных кремов, на губы нужно наносить гигиеническую помаду. Также необходима теплая одежда — перчатки, шарфы и прочее.

Аллергия на холод может появиться и летом, например, под воздействием холодной воды. Поэтому после купания нужно сразу растереться полотенцем, чтобы восстановить микроциркуляцию крови.

Защититься от аллергии поможет и правильный рацион питания. Необходимо добавлять в рацион продукты питания, богатые витаминами А, Е и В. А также железом, кальцием, цинком и селеном, передает «Радио 1».

Ранее врач Александр Карабиненко предупредил, что нельзя мазать обмороженную кожу жирным кремом или маслом — это прямой путь к ее инфицированию, передает РИАМО.