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2 часа назад

«Серьга в ухе»: чем это опасно для мужского здоровья

Русская семерка

Мужчины прокалывают уши по разным причинам. Например, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и креативность, что характерно для представителей творческих кругов, продемонстрировать свою принадлежность к какой-то группировке.

«Серьга в ухе»: чем это опасно для мужского здоровья
Фото:  Русская семерка Русская семерка

Но какую опасность может представлять прокалывание ушей именно для мужского организма? Тут самое время вспомнить, что, по мнению китайской медицины, на ухе человека расположено множество биологически активных точек. Одно время даже верили, что, проколов ухо в определенном месте, можно улучшить себе зрение или похудеть.

По словам сотрудников Тяньцзиньского университета, определенные точки нашего уха связаны с конкретными внутренними органами и системами. Недаром еще в середине прошлого столетия французский врач Поль Ножье обратил внимание на то, что наше ухо напоминает человеческий эмбрион, расположен головой вниз. Таким образом мочка уха «отвечает» за голову человека, а внешний край является проекцией позвоночника. Проколы в этом месте могут спровоцировать сколиоз, остеохондроз и другие проблемы с шеей и спиной. Также в разных местах уха расположены точки, связанные с суставами ног, мышцами, глазами, зубами, органами пищеварения, сердцем и легкими, щитовидной железой. И, наконец, на внутреннем крае ушной раковины находится точка, «отвечающая» за органы таза, за выделительную и половую функцию.

По данным английских исследователей, половина людей, делавших себе пирсинг, сообщали о каких-либо проблемах со здоровьем. Причем это были проблемы и со зрением, и с опорно-двигательным аппаратом, и с печенью, почками, желчным пузырем, и с половой сферой. Теоретически прокалывание данной зоны может привести к нарушениям в этой области и даже к простатиту и импотенции.

Китайские медики полагают, что от пирсинга вообще лучше отказаться. Но если уж вы твердо решили проколоть себе ухо или другую часть тела, вам необходимо найти специалиста, знакомого с расположением биологически активных точек на теле человека, дабы не нанести вреда тем или иным органам.

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