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2 часа назад

5 болезней людей, которые выглядят старше своих лет

Мира Маркина

Многие люди опасаются выглядеть старше своих лет. Но чаще всего из-за эстетической составляющей: в обществе принято считать, что молодость = красота. Однако немногие догадываются о том, что люди, которые выглядят старше своего реального возраста, подвержены ряду серьезных заболеваний. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

5 болезней людей, которые выглядят старше своих лет
Фото: UnsplashUnsplash

Не так давно ученые из Нидерландов провели исследование. Результаты работы экспертов опубликованы в Британском журнале дерматологии.

В эксперименте приняли участие 2700 добровольцев от 50 до 90 лет. Их оценивала независимая группа из 27 человек, которые должны были установить, сколько этим людям лет, судя по внешности на фото.

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Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что люди, которые выглядят моложе своих лет, не страдают от множества серьезных заболеваний. А вот у тех, кого оценили старше своих лет, в анамнезе встречалось сразу несколько недугов из списка экспертов.

Таким образом, ученые установили, что если человек выглядит старше своего возраста, он больше склонен к следующим заболеваниям:
  • Остеопороз
  • Катаракта
  • Когнитивные нарушения (особенно – деменция)
  • Потеря слуха
  • Различные болезни сердца

В заключение работы исследователи напомнили о том, как важно следить за своим организмом и поддерживать молодость не только внешнюю, но и внутреннюю. Ведь именно это впоследствии помогает избежать опасных болезней и чувствовать себя хорошо даже в преклонном возрасте.

Болезни и лекарства,
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