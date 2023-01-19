5 болезней людей, которые выглядят старше своих лет

Многие люди опасаются выглядеть старше своих лет. Но чаще всего из-за эстетической составляющей: в обществе принято считать, что молодость = красота. Однако немногие догадываются о том, что люди, которые выглядят старше своего реального возраста, подвержены ряду серьезных заболеваний. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Не так давно ученые из Нидерландов провели исследование. Результаты работы экспертов опубликованы в Британском журнале дерматологии.

В эксперименте приняли участие 2700 добровольцев от 50 до 90 лет. Их оценивала независимая группа из 27 человек, которые должны были установить, сколько этим людям лет, судя по внешности на фото.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что люди, которые выглядят моложе своих лет, не страдают от множества серьезных заболеваний. А вот у тех, кого оценили старше своих лет, в анамнезе встречалось сразу несколько недугов из списка экспертов.

Остеопороз

Катаракта

Когнитивные нарушения (особенно – деменция)

Потеря слуха

Различные болезни сердца Таким образом, ученые установили, что если человек выглядит старше своего возраста, он больше склонен к следующим заболеваниям:

В заключение работы исследователи напомнили о том, как важно следить за своим организмом и поддерживать молодость не только внешнюю, но и внутреннюю. Ведь именно это впоследствии помогает избежать опасных болезней и чувствовать себя хорошо даже в преклонном возрасте.