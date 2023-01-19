Если стали часто появляться отеки, вот о какой болезни это может говорить

Отёки на теле время от времени появляются почти у каждого. Но так же естественно и быстро они уходят. Но есть такие отёки, которые сигнализируют о какой-то болезни либо о её приближении. Если они появляются часто, стоит насторожиться и разобраться. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, какие опухлости возникают при болезнях сердца, щитовидки и печени.

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Отёком называют задержку жидкости. Типичный пример — опухшее лицо после плотного ужина и распития алкоголя. Такое может пройти за день или два. По-другому обстоит дело с сердечными отёками. Как объяснил Алексей Жито изданию «Доктор Питер», они образуются на протяжении нескольких месяцев, а иногда даже и нескольких лет.

Характерный признак сердечного отёка — симметричность. Он нарастает на ногах или нижней части живота. Иногда может опухнуть чуть ли не всё тело. Это яркий признак хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Почечные отёки, наоборот, возникают буквально за день. Проявляются они обычно утром — в верхней части тела, на лице и под глазами. Когда вы поворачиваете тело, они как бы смещаются. Опухлости часто образуются после инфекционного заболевания.

Если человек страдает циррозом, гепатитом, желтухой, то у него могут появиться печёночные отёки. У больного на теле возникают сосудистые «звёздочки», ладони опухают, вены становятся очень яркими и выпяченными, а грудные железы увеличиваются.

При проблемах со щитовидкой тоже могут появиться отёки, предупредил врач. По его словам, у больного на лице возникает слизистый отёк кожи и подкожной клетчатки. Лицо становится больше, как бы утолщаясь. Опухает и шея. Ключичные ямки сглаживаются, пострадавший словно «наливается» водой. Обычно такое бывает у пациентов с микседомой — это тяжёлая форма гипотиреоза.