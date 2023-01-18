Названа вероятная причина появления болезни Паркинсона

Кишечные бактерии могут напрямую влиять на развитие болезни Паркинсона. С таким заявлением выступили английские ученые.
«Болезнь Паркинсона может начаться в кишечнике и распространиться на головной мозг», – отмечают исследователи.
Все дело в микробиоте, которая у больных на 30 % отличается от тех, кто не болен. Пока что ученым не удалось выяснить, являются ли бактерии первоисточником, или же они лишь последствия заболевания.
При этом отмечается, что за последние 25 лет количество людей, больных этим расстройством выросло в 2 раза. Такого резкого роста не было с момента открытия болезни.
Сейчас в мире нет ни одного лекарства, которое могло бы вылечить болезнь Паркинсона. Есть лишь препараты, которые облегчат тремор и скованность мышц, передает ИноСМИ.