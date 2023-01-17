Какие заболевания находят у тех, кто выглядит старше своих лет

Кто же не мечтает в 50 выглядеть на 30 лет? Кто-то изо всех сил старается, но кожа всё равно не особо молодеет, несмотря на косметологов, спорт и правильное питание. А кто-то в отличной форме и говорит, что у него просто хорошие гены. Тут и правда не поспоришь — с генетикой везёт не всем. Да ещё оказалось, что тем, кто выглядит старше своего возраста, нужно за здоровьем нужно следить тщательнее — они больше подвержены опасным болячкам.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Не особо приятные выводы сделала группа учёных из Нидерландов. Результаты их работы опубликованы в Британском журнале дерматологии.

Специалисты провели исследование, в котором участвовали 2700 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Независимая группа из 27 человек назвала возраст каждого из них, основываясь только на внешности. Потом каждому участнику присвоили свой балл — разницу между реальным возрастом и мнением группы. Получается, чем больше балл, тем моложе человек выглядит.

Оказалось, что у тех, кто выглядит старше своего возраста, чаще встречались такие болячки, как катаракта, остеопороз, [ХОБЛ]('Хроническая обструктивная болезнь лёгких — это заболевание, которое характеризуется постепенным неуклонным изменением в структуре легких, бронхов, спазмом дыхательных путей.' https://deti-klinika.ru/hobl/), а также были проблемы со слухом, сердцем и когнитивные нарушения вплоть до деменции