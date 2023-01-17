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33 минуты назад

Медики перечислили средства, которые эффективны при любых ОРВИ

Вечерняя Москва

Медики составили список средств, гарантированно «работающих» при любых простудных заболеваниях.

Перечислены средства, которые эффективны при любых ОРВИ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Против боли в горле отлично справляется классическое «бабушкино средство» — полоскания теплым солевым раствором (1/3 чайной ложки соли на стакан теплой воды).

Справиться с насморком помогут привычные с детства сосудосуживающие капли. Главное — соблюдать дозировку и не использовать их слишком часто, так как они вызывают привыкание.

Лучшее средство от температуры — парацетамол. Его можно использовать, как при лечении детей, так и взрослых, передает aif.ru.

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