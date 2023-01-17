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48 минут назад

Врач рассказал, какие анализы покажут причину хронической усталости

Секрет Фирмы

Кто под конец дня, придя с работы, не чувствовал усталость? Почти всем хочется перекусить и скорее добраться до постели. Правда, если упадок сил длится более двух недель — это уже не норма, а повод прислушаться к своему здоровью. Исключить две наиболее частые проблемы усталости поможет анализ крови. Какие конкретно показатели нужны, рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Какие анализы покажут причину хронической усталости
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

По словам специалиста, болезней, из-за которых может появиться усталость, много. Самые частые — анемия и гипотиреоз. Их легко и дёшево проверить, сдав клинический анализ крови и анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон). Первый покажет, есть ли анемия, второй расскажет о работе щитовидки.

Врач объяснил, что при недостатке гемоглобина (анемии) организму не хватает кислорода — включается режим экономии энергии. А при проблемах со щитовидкой замедляется обмен веществ, что тоже ощущается как отсутствие энергии. Так что анализы расставят всё на свои места.

Стопроцентной гарантии самодиагностика, конечно, не даст, но найти причину поможет. Если эти анализы в норме, то, скорее всего, вы здоровы, а причину усталости нужно искать в психологическом состоянии или образе жизни.

Иногда усталость копится из-за мелких проблем. О том, как расслабиться и не париться по мелочам, «Секрет» рассказывал тут.

Болезни и лекарства,
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