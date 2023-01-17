В Минздраве рассказали, кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны отказаться от купания в проруби на Крещение Господне, поскольку такой кратковременный стресс для организма может привести к обострению болезни и осложнениям, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Минздрава России.

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Отмечается, что от купания следует при наличии гипертонии, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма или перенесенного инфаркта миокарда.

«При нырянии в прорубь кратковременный стресс может с высокой вероятностью привести к обострению заболевания с развитием таких тяжелых осложнений, как инфаркт миокарда, гипертонический криз или срыв сердечного ритма», – заявили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что при наличии хронических болезнях можно умыться в проруби, а не погружаться в воду целиком.

Также купаться в проруби нельзя при наличии признаков респираторных заболеваний и при обострении хронических неинфекционных болезней.

Окунание в прорубь противопоказано детям до семи лет. В Минздраве рассказали, что готовить организм ребенка старшего возраста к купанию в холодной воде нужно минимум за год.

«Резкое погружение неподготовленного ребенка в ледяную воду проруби может вызвать в том числе паническую атаку, в результате чего может произойти остановка дыхания», – подчеркнули в ведомстве.